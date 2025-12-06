Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 06 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Central nuclear de Zaporíjia sofreu um apagão de meia hora durante a noite

06 dez, 2025 - 10:08 • João Malheiro

Conflito militar afetou a rede elétrica da Ucrânia.

A+ / A-

A central nuclear de Zaporíjia ficou sem luz, num apagão que durou cerca de meia hora, durante a madrugada deste sábado.

A informação é da Reuters, que cita o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica.

A falha de energia deveu-se ao conflito militar na região, que afetou a capacidade da rede elétrica da Ucrânia como um todo.

Depois de 30 minutos sem luz, a central nuclear voltou a receber energia fruto de uma ligação de 330 quilovolts.

No entanto, uma linha de 750 quilovolts continua desligada, segundo Rafael Grossi.

A planta nuclear de Zaporíjia é a maior da Europa, com seis reatores nucleares. Foi tomada por tropas russas no início da invasão à Ucrânia e, desde então, tem sido palco constante de ataques de ambos os lados.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 06 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975