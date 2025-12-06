Central nuclear de Zaporíjia sofreu um apagão de meia hora durante a noite

06 dez, 2025 - 10:08 • João Malheiro
A central nuclear de Zaporíjia ficou sem luz, num apagão que durou cerca de meia hora, durante a madrugada deste sábado.
A informação é da Reuters, que cita o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica.
A falha de energia deveu-se ao conflito militar na região, que afetou a capacidade da rede elétrica da Ucrânia como um todo.
Depois de 30 minutos sem luz, a central nuclear voltou a receber energia fruto de uma ligação de 330 quilovolts.
No entanto, uma linha de 750 quilovolts continua desligada, segundo Rafael Grossi.
A planta nuclear de Zaporíjia é a maior da Europa, com seis reatores nucleares. Foi tomada por tropas russas no início da invasão à Ucrânia e, desde então, tem sido palco constante de ataques de ambos os lados.