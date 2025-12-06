Cessar-fogo só estará completo com "retirada total" de Gaza

O primeiro-ministro do Qatar, país mediador do conflito no Médio Oriente, defendeu este sábado que o cessar-fogo em Gaza está incompleto enquanto não houver uma "retirada total" das forças israelitas do território palestiniano.

"Estamos num momento crítico. Não podemos ainda considerar que há um cessar-fogo, o cessar-fogo não está completo sem a retirada total das forças israelitas e um regresso da estabilidade em Gaza, com as pessoas a poderem entrar e sair. Isso ainda não acontece hoje", disse o xeque Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, numa conferência em Doha, citado pelas agências internacionais.

Al-Thani disse que os mediadores internacionais, liderados pelos Estados Unidos, estão a trabalhar para fazer avançar a segunda fase do acordo. "O que fizemos foi uma pausa (...) Ainda não podemos considerar isto um cessar-fogo".

Embora o cessar-fogo tenha interrompido os intensos combates dos dois anos de guerra, as autoridades de saúde de Gaza dizem que mais de 360 palestinos foram mortos por ataques israelitas desde que a trégua entrou em vigor em outubro.

A primeira fase do plano de paz do Presidente norte-americano, Donald Trump, entrou em vigor a 10 de outubro.

Os combates cessaram e dezenas de reféns mantidos em Gaza foram trocados por centenas de reclusos palestinianos detidos em prisões israelitas.

Israel enviou uma delegação na semana passada ao Egito para conversas sobre a devolução dos restos mortais do último refém.

A próxima fase, que inclui o envio de uma força internacional de segurança para Gaza, a formação de um novo governo tecnocrático para o território, o desarmamento do Hamas e uma retirada eventual das forças israelitas de Gaza, ainda não começou.

A guerra foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas no sul de Israel, que provocaram cerca de 1.200 mortos, tendo sido feitos 251 reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala, que provocou mais de 70 mil mortos, na maioria civis palestinianos, segundo as autoridades locais, a destruição de quase todas as infraestruturas do território, um desastre humanitário e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.