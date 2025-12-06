Ouvir
Venezuela

Corina Machado confirma presença em Oslo para receber Nobel da Paz

06 dez, 2025 - 15:26 • Lusa

Em novembro, o procurador-geral da Venezuela disse à AFP que Corina Machado seria considerada uma "fugitiva" se abandonasse o país para receber o prémio.

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, confirmou que vai viajar para Oslo para receber o Prémio Nobel da Paz, informou, este sábado, o diretor do Instituto Nobel Norueguês.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Conversei com a senhora Machado ontem [sexta-feira] à noite e ela confirmou que estará em Oslo para a cerimónia", disse Kristian Berg Harpviken à agência France-Presse (AFP). E acrescentou: "Dada a situação de segurança, não podemos dizer mais nada sobre a data e como chegará".

Havia dúvidas se a líder da oposição da Venezuela conseguiria assistir à cerimónia de entrega do Prémio Nobel, em 10 de dezembro, na capital norueguesa. Em novembro, o procurador-geral da Venezuela disse à AFP que Corina Machado seria considerada uma "fugitiva" se abandonasse o país para receber o prémio.

Corina Machado, de 58 anos, foi galardoada com o Prémio Nobel da Paz em 10 de outubro pela sua luta pela transição democrática na Venezuela. Em 2024, foi impedida de concorrer às eleições presidenciais, nas quais o então presidente Nicolás Maduro foi declarado vencedor, apesar dos protestos da oposição.

Os Estados Unidos e grande parte da comunidade internacional não reconheceram o resultado eleitoral. A informação surge num dia em que cerca de trinta países realizam manifestações de apoio à liberdade na Venezuela. Os vários protestos acontecem, incluindo na Ilha da Madeira, quatro dias antes da cerimónia de entrega dos prémios Nobel.

