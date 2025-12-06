Estados Unidos retiram recomendação da vacina contra hepatite B a recém-nascidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já assinou a ordem para terminar com a recomendação de que todos os recém-nascidos norte-americanos devam ser vacinados contra o vírus da hepatite B para recém-nascidos.

Além da decisão, Trump assinou ainda um memorando para a revisão do alinhamento de recomendações de imunização infantil com as melhores práticas de "países desenvolvidos semelhantes".

"Se forem superiores às recomendações nacionais atuais, deverá ser atualizado o calendário básico de vacinação infantil dos Estados Unidos", refere em comunicado a Casa Branca.

A vacina da hepatite B é atualmente recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como parte do programa universal de vacinação infantil, mas alguns países da União Europeia, apenas vacinam as crianças que apresentam um risco mais elevado de infeção e adultos nos principais grupos de risco.

Em Portugal, a vacina está integrada no Programa Nacional de Vacinação desde 1995, sendo recomendada a administração em três doses: a 1ª dose logo após o nascimento ainda na maternidade/hospital, a 2ª dose aos 2 meses de idade e a 3ª dose aos 6 meses de idade.

As vacinas são consideradas seguras e apresentam uma eficácia de 98-100% na proteção da infeção.

A decisão dos Estados Unidos foi tomada pelo comité de vacinas dos Centros para o Controlo e a Prevenção de Doenças norte-americano, retirando a recomendação que existia desde 1991.

A partir de agora, vão ser os próprios pais a decidirem, em consulta com os profissionais relevantes, se a primeira picada da vacina é dada 24 horas depois do nascimento ou se é adiada até aos dois meses, no caso em que a mãe tenha dado negativo ao teste.

Caso a mãe tenha resultado positivo à hepatite B - e porque o vírus é transmitido de mãe para feto -, a recomendação da vacina 24 horas depois do parto mantém-se.