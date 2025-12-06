Incêndio em clube noturno de Goa mata 23 pessoas

Pelo menos 23 pessoas morreram num incêndio num clube noturno e restaurante em Goa, na Índia, anunciou este sábado o governo estadual.

As causas do fogo, que deflagrou no clube Birch by Romeo Lane, em Arpora, ainda são desconhecidas. Vai ser aberta uma investigação.

O bar fica situado em Baga, uma das praias mais populares do estado indiano de Goa, antigo território português.

As chamas deflagraram por volta da meia-noite deste sábado.

“O incidente é muito lamentável para um estado turístico como Goa. As pessoas que gerem este tipo de estabelecimentos de forma ilegal, e depois ocorre um incêndio… 23 pessoas perderam a vida. O governo irá realizar um inquérito a este incidente. O inquérito determinará a causa exata do fogo e aqueles considerados responsáveis enfrentarão as sanções mais rigorosas previstas na lei”, disse aos jornalistas Pramod Sawant, ministro chefe do governo estadual.