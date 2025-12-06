Ouvir
  • 07 dez, 2025
Índia

Incêndio em clube noturno de Goa mata 23 pessoas

06 dez, 2025 - 23:05 • Ricardo Vieira, com Reuters

As causas do fogo, que deflagrou no clube Birch by Romeo Lane, em Arpora, ainda são desconhecidas. Vai ser aberta uma investigação.

Pelo menos 23 pessoas morreram num incêndio num clube noturno e restaurante em Goa, na Índia, anunciou este sábado o governo estadual.

As causas do fogo, que deflagrou no clube Birch by Romeo Lane, em Arpora, ainda são desconhecidas. Vai ser aberta uma investigação.

O bar fica situado em Baga, uma das praias mais populares do estado indiano de Goa, antigo território português.

As chamas deflagraram por volta da meia-noite deste sábado.

“O incidente é muito lamentável para um estado turístico como Goa. As pessoas que gerem este tipo de estabelecimentos de forma ilegal, e depois ocorre um incêndio… 23 pessoas perderam a vida. O governo irá realizar um inquérito a este incidente. O inquérito determinará a causa exata do fogo e aqueles considerados responsáveis enfrentarão as sanções mais rigorosas previstas na lei”, disse aos jornalistas Pramod Sawant, ministro chefe do governo estadual.

