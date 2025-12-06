Incêndio em clube noturno de Goa mata 25 pessoas

[Atualizada às 08h15 com novos números de mortalidade]

O chefe do Governo do estado indiano de Goa, Pramod Sawant, elevou para 25 o número de mortos no incêndio que deflagrou esta madrugada numa discoteca popular na região e ordenou uma investigação judicial sobre o incidente.

"Estou a analisar cuidadosamente a situação resultante do trágico incêndio em Arpora, no qual 25 pessoas perderam a vida e 06 ficaram feridas. Os seis feridos estão estáveis e a receber os melhores cuidados médicos. Ordenei uma investigação judicial sobre todo o incidente para determinar a causa e as responsabilidades", disse Sawant numa mensagem publicada na rede social X.

"Algumas pessoas conseguiram sair a correr, mas outras não. Por isso, algumas pessoas morreram asfixiadas. De acordo com informações preliminares, quatro eram turistas e os restantes eram funcionários do clube", disse o chefe do Governo de Goa, antiga colónia portuguesa, hoje um popular enclave turístico para visitantes indianos e estrangeiros na costa do mar Arábico.