Índia

Incêndio em clube noturno de Goa mata 25 pessoas

06 dez, 2025 - 23:05 • Ricardo Vieira, com Reuters

As causas do fogo, que deflagrou no clube Birch by Romeo Lane, em Arpora, ainda são desconhecidas. Investigação está em curso.

[Atualizada às 08h15 com novos números de mortalidade]

O chefe do Governo do estado indiano de Goa, Pramod Sawant, elevou para 25 o número de mortos no incêndio que deflagrou esta madrugada numa discoteca popular na região e ordenou uma investigação judicial sobre o incidente.

"Estou a analisar cuidadosamente a situação resultante do trágico incêndio em Arpora, no qual 25 pessoas perderam a vida e 06 ficaram feridas. Os seis feridos estão estáveis e a receber os melhores cuidados médicos. Ordenei uma investigação judicial sobre todo o incidente para determinar a causa e as responsabilidades", disse Sawant numa mensagem publicada na rede social X.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Algumas pessoas conseguiram sair a correr, mas outras não. Por isso, algumas pessoas morreram asfixiadas. De acordo com informações preliminares, quatro eram turistas e os restantes eram funcionários do clube", disse o chefe do Governo de Goa, antiga colónia portuguesa, hoje um popular enclave turístico para visitantes indianos e estrangeiros na costa do mar Arábico.

As causas do fogo, que deflagrou no clube Birch by Romeo Lane, em Arpora, ainda são desconhecidas. A Polícia de Goa ainda está a investigar o incidente. A principal hipótese é que as chamas tenham sido causadas pela explosão de um cilindro de gás no interior da discoteca Birch By Romeo Lane.

O bar fica situado em Baga, uma das praias mais populares do estado indiano de Goa, antigo território português.

As chamas deflagraram por volta da meia-noite deste sábado.

“O incidente é muito lamentável para um estado turístico como Goa. As pessoas que gerem este tipo de estabelecimentos de forma ilegal, e depois ocorre um incêndio… 23 pessoas perderam a vida. O governo irá realizar um inquérito a este incidente. O inquérito determinará a causa exata do fogo e aqueles considerados responsáveis enfrentarão as sanções mais rigorosas previstas na lei”, disse aos jornalistas Pramod Sawant, ministro chefe do governo estadual.

