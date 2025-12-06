Novo balanço aponta para 914 mortes devido às inundações na Indonésia

Na atualização, as autoridades indonésias reduziram para 389 o número de desaparecidos, contra os 520 registados esta de madrugada.

As inundações e deslizamentos de terra, provocados pela passagem de um ciclone no final de novembro, causaram 4.200 feridos e afetaram perto de 3,5 milhões de pessoas.

Na província de Aceh, uma das mais afetadas no norte de Sumatra, uma longa fila de pessoas aguardava, este sábado, vez para poder adquirir botijas de gás para cozinhar.

As autoridades transportam alimentos e outros produtos de ajuda para a zona, mas o corte de numerosas estradas e o isolamento de muitas áreas dificultam que as equipas, algumas em helicópteros, cheguem a todas as afetadas.

"As pessoas estão a abandonar as suas casas porque já não podem viver lá, pois ficaram soterradas (...). Em muitas casas, a lama chega até ao teto", comentou à agência de notícias espanhola EFE Mahmudi Ishak, de 38 anos, residente em Meureudu, Aceh.

Com um amigo próximo entre os mortos, este indonésio destacou as dificuldades logísticas para que a ajuda chegue à sua localidade devido ao colapso de pontes e ao corte de estradas devido a deslizamentos de terras.

"A destruição causada por estas inundações afetou quase todos os distritos (de Aceh). Deixou-nos a todos desconcertados. A rede elétrica ficou destruída e o abastecimento logístico foi interrompido. Por isso, parece pior do que o tsunami" de 2004, disse Mahmudi.

As autoridades indonésias também suspenderam a atividade mineira na região, enquanto investigam uma dúzia de empresas a fim de saberem se a atividade de desflorestação que estas desenvolvem em Sumatra pode ter contribuído para agravar o desastre.

Sri Lanka e Tailândia, com um total de mortes que ronda os 500 e mais de 275, respetivamente, foram, além da Indonésia, os países mais afetados com as inundações registadas nas últimas semanas na Tailândia.

A temporada de tempestades tropicais e tufões está a ser mais devastadora este ano nestes países, com especialistas em ambiente a atribuírem as causas ao aquecimento do oceano, ao impacto da desflorestação ou à falta de planeamento urbano, entre outros fatores.

Entretanto, no Sri Lanka e Indonésia preveem-se para, este sábado, mais chuvas torrenciais, que podem dificultar a recuperação após as cheias e deslizamentos de terra.

As tempestades tropicais e chuvas de monção que atingiram esta região da Ásia na semana passada mataram cerca de 1.800 pessoas na Indonésia, Sri Lanka, Malásia, Tailândia e Vietname.

A fome e a dificuldade de ajuda humanitária alcançar regiões remotas de Aceh podem fazer com que o número de mortes aumente, alertou o governador da província, Muzakir Manaf.