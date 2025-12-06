Ouvir
Pelo menos 11 mortos em ataque a tiro na África do Sul

06 dez, 2025 - 10:30 • Lusa

Criança de três anos dois adolescentes entre as vítimas mortais. O motivo do tiroteio permanece desconhecido e ainda ninguém foi detido.

Três homens armados invadiram hoje um albergue de trabalhadores em Pretória, capital da África do Sul, matando 11 pessoas, incluindo uma criança de três anos e dois adolescentes, anunciou a polícia.

"Posso confirmar que, no total, 25 pessoas foram baleadas", das quais 14 foram hospitalizadas, disse a porta-voz da polícia, Athlenda Mathe.

Segundo a porta-voz, 10 pessoas morreram no local, no município de Saulsville, situado a 18 quilómetros a oeste de Pretória, e outra vítima acabou por morrer no hospital, segundo a mesma fonte.

Os três homens armados entraram no estabelecimento por volta das 04:30 (02:30 em Portugal) e dispararam indiscriminadamente contra um grupo de homens que estavam a beber.

Segundo a polícia, dois adolescentes de 12 e 16 anos estão entre os mortos.

Athlenda Mathe disse que a polícia só foi alertada por volta das 06:00 para este incidente que considerou "muito lamentável".

O motivo do tiroteio permanece desconhecido e ainda ninguém foi detido.

A África do Sul, o país mais industrializado do continente, enfrenta criminalidade e corrupção endémicas, alimentadas por redes organizadas, escreve a AFP, salientando que, embora muitas pessoas possuam armas de fogo legalmente para sua proteção pessoal, o número de armas ilegais em circulação é muito maior.

Entre abril e setembro, cerca de 63 pessoas foram mortas por dia na África do Sul, de acordo com dados da polícia.

