Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Proteção de Chernobyl não está a funcionar bem

06 dez, 2025 - 13:36 • Lusa

Aviso da AIEA que recomenda a continuidade dos trabalhos de restauro e proteção da estrutura da nova contenção segura

A+ / A-

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) alertou que a estrutura de proteção da central nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, não está a funcionar corretamente após o ataque militar de que foi alvo em fevereiro.

Embora uma inspeção recente não tenha encontrado danos permanentes na estrutura nem nos sistemas de monitorização, os especialistas da AIEA confirmaram que esta "perdeu as suas principais funções de segurança, incluindo a sua capacidade de contenção", explicou a agência nuclear das Nações Unidas num comunicado divulgado na noite de sexta-feira.

Chernobyl, palco de um dos piores acidentes nucleares da história, em 1986, foi atacada em fevereiro com drones explosivos que danificaram as estruturas exteriores da designada nova contenção segura, embora não tenha ocorrido qualquer fuga de radiação.

O ataque, pelo qual a Ucrânia e a Rússia se responsabilizam mutuamente, provocou um grande incêndio no revestimento exterior da enorme estrutura de aço construída para evitar qualquer fuga radioativa do reator destruído em 1986.

"Foram feitas reparações temporárias limitadas no teto, mas a restauração completa e atempada continua a ser essencial para evitar danos maiores e garantir a segurança nuclear a longo prazo", afirmou o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, citado no comunicado avançado pela agência Efe.

Central nuclear de Zaporíjia sofreu um apagão de meia hora durante a noite

Guerra na Ucrânia

Central nuclear de Zaporíjia sofreu um apagão de meia hora durante a noite

Conflito militar afetou a rede elétrica da Ucrânia(...)

A AIEA recomendou a continuidade dos trabalhos de restauro e proteção da estrutura da nova contenção segura, incluindo medidas de controlo da humidade e um programa atualizado de monitorização da corrosão.

Além disso, deve ser modernizado o sistema integrado de monitorização automática do abrigo construído sobre o reator logo após o acidente, ocorrido há quase quatro décadas, a cerca de 120 quilómetros a norte de Kiev.

No próximo ano, estão previstas outras reparações temporárias, com o apoio do Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, na restauração da função de confinamento da nova contenção segura, preparando-se o caminho para a sua restauração completa assim que termine a guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

Chernobyl foi temporariamente ocupada pelas forças russas no início da guerra, mas continua sob controlo das autoridades ucranianas desde então.

"A AIEA, que tem uma equipa permanentemente no local, continuará a fazer todos os possíveis para apoiar os esforços para restaurar completamente a segurança e proteção nuclear em Chernobyl", assegurou Rafael Grossi na declaração.

Em 14 de fevereiro, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que um 'drone' russo carregado de explosivos atingiu uma estrutura que evita fugas de radiação na central nuclear de Chernobyl.

Na ocasião, de acordo com a Presidência da Ucrânia, os danos foram significativos, mas os níveis de radiação não se agravaram.

Também a AIEA confirmou que um drone atingiu instalações de proteção do reator da central nuclear ucraniana.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 06 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975