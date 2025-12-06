Ouvir
Zelensky determinado em "continuar a trabalhar de boa-fé" com os EUA

06 dez, 2025 - 17:04 • Ricardo Vieira, com Reuters

Já o Presidente francês avisa que sem garantias de segurança, "não pode haver uma paz sólida e duradoura" na Ucrânia.

O Presidente ucraniano disse este sábado que manteve uma longa e “substantiva” conversa telefónica com Steve Witkoff, o enviado especial do Presidente norte-americano, e com Jared Kushner, o genro de Donald Trump.

“A Ucrânia está determinada a continuar a trabalhar de boa-fé com a parte norte-americana para alcançar genuinamente a paz. Acordámos os próximos passos e os formatos das conversações com os Estados Unidos”, afirmou Volodymyr Zelensky na rede social X.

Num período de intensos esforços diplomáticos, em que está em cima da mesa um plano para acabar com a guerra na Ucrânia, o Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que viajará na segunda-feira para Londres para se reunir com Zelensky, bem como com os líderes britânico e alemão.

Os líderes europeus e o Presidente ucraniano vão discutir a situação na Ucrânia e as negociações em curso sob mediação norte-americana.

“A Ucrânia pode contar com o nosso apoio inabalável. Esse é o objetivo dos esforços que empreendemos no âmbito da Coligação de Vontades”, declarou Macron na rede social X.

“Prosseguiremos estes esforços, em conjunto com os norte-americanos, para fornecer à Ucrânia garantias de segurança, sem as quais não pode haver uma paz sólida e duradoura. O que está em causa na Ucrânia é também a segurança de toda a Europa”, acrescentou.

