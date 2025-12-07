Ouvir
Grupo ataca pessoas com gás pimenta no aeroporto de Heathrow

07 dez, 2025 - 10:17 • João Malheiro

Um suspeito já foi detido pela polícia.

A+ / A-

Um grupo não identificado atacou várias pessoas no aeroporto de Heathrow com gás pimenta, este domingo, em Londres.

Segundo a imprensa britânica, a polícia de intervenção dirigiu-se para o local e deteve já um suspeito, mas acredita-se que há mais responsáveis em fuga.

Várias pessoas foram afetadas pelo gás pimenta, mas nenhuma apresenta risco de vida ou ferimentos graves.

No local estão, igualmente, bombeiros para assistir no tratamento das vítimas.

Uma estrada foi cortada devido ao incidente e as autoridades informam que os cidadãos devem ter em conta eventuais atrasos nas linhas de comboio.

Apesar de não ser, ainda, clara a motivação por trás do ataque, a polícia acredita que se tratou de uma desavença entre conhecidos e que não há qualquer intenção terrorista, tratando-se de um mero ato isolado.

