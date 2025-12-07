Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 08 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Faixa de Gaza

Hamas pronto para entregar armas se Israel cessar ocupação

07 dez, 2025 - 08:25 • Lusa

Líder do Hamas na Faixa de Gaza pede um Estado palestiniano soberano e independente.

A+ / A-

O Hamas afirmou este domingo estar pronto para entregar as suas armas na Faixa de Gaza a uma autoridade palestiniana que governe esse território, desde que o exército israelita se retire.

"As nossas armas estão ligadas à existência da ocupação e da agressão", disse em comunicado o líder do Hamas na Faixa de Gaza, Khalil al-Hayya. "Se a ocupação terminar, as armas serão colocadas sob a autoridade do Estado", acrescentou.

Questionado pela AFP, o gabinete de Hayya precisou que ele se referia a um Estado palestiniano soberano e independente.

"Aceitamos o envio de forças da ONU como forças de separação, encarregadas de vigiar as fronteiras e garantir o respeito pelo cessar-fogo em Gaza", disse, ainda, Hayya, deixando assim clara a recusa do seu movimento ao envio de uma força internacional para a Faixa de Gaza com a missão de o desarmar.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 08 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975