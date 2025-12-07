Hamas pronto para entregar armas se Israel cessar ocupação

07 dez, 2025 - 08:25 • Lusa
O Hamas afirmou este domingo estar pronto para entregar as suas armas na Faixa de Gaza a uma autoridade palestiniana que governe esse território, desde que o exército israelita se retire.
"As nossas armas estão ligadas à existência da ocupação e da agressão", disse em comunicado o líder do Hamas na Faixa de Gaza, Khalil al-Hayya. "Se a ocupação terminar, as armas serão colocadas sob a autoridade do Estado", acrescentou.
Questionado pela AFP, o gabinete de Hayya precisou que ele se referia a um Estado palestiniano soberano e independente.