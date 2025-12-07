Hamas pronto para entregar armas se Israel cessar ocupação

O Hamas afirmou este domingo estar pronto para entregar as suas armas na Faixa de Gaza a uma autoridade palestiniana que governe esse território, desde que o exército israelita se retire.

"As nossas armas estão ligadas à existência da ocupação e da agressão", disse em comunicado o líder do Hamas na Faixa de Gaza, Khalil al-Hayya. "Se a ocupação terminar, as armas serão colocadas sob a autoridade do Estado", acrescentou.

Questionado pela AFP, o gabinete de Hayya precisou que ele se referia a um Estado palestiniano soberano e independente.

"Aceitamos o envio de forças da ONU como forças de separação, encarregadas de vigiar as fronteiras e garantir o respeito pelo cessar-fogo em Gaza", disse, ainda, Hayya, deixando assim clara a recusa do seu movimento ao envio de uma força internacional para a Faixa de Gaza com a missão de o desarmar.

