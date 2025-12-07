Itália envia ajuda de emergência para a Ucrânia

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, prometeu este domingo ajuda de emergência à Ucrânia, durante uma conversa telefónica com o Presidente ucraniano.



A chamada aconteceu antes das visitas que Volodymyr Zelensky deverá realizar a Londres, Bruxelas e Roma para conversações sobre o processo de paz, informou o gabinete de Meloni.

A primeira-ministra italiana reafirmou a solidariedade após aquilo que descreveu como uma nova vaga de ataques russos “indiscriminados” contra alvos civis e anunciou o envio de ajuda de emergência para apoiar a infraestrutura energética da Ucrânia e a sua população.

Geradores fornecidos por empresas italianas serão enviados nas próximas semanas, indica o comunicado.

A primeira-ministra reiterou ainda o apoio às negociações em curso e aos esforços liderados pelos EUA para garantir uma “paz justa e duradoura”.

Segundo o resumo da chamada, Meloni elogiou a disponibilidade de Kiev para negociar de boa-fé e instou Moscovo a demonstrar a mesma abertura.

Zelensky deverá reunir-se com líderes europeus nos próximos dias, no âmbito das consultas sobre o fim de um conflito que já se prolonga há quase quatro anos.

O enviado norte-americano para a Ucrânia afirmou, entretanto, que um acordo para pôr fim à guerra está “muito próximo” e depende apenas da resolução de duas questões principais. O Kremlin, porém, disse que seriam necessárias mudanças radicais em algumas das propostas dos Estados Unidos.

