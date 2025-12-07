Japão acusa aviões chineses de atos hostis

O Japão acusa a aviação chinesa de atos hostis perto de Okinawa. Segundo o ministro da Defesa do Japão, aviões militares chineses bloquearam os radares de caças japoneses, um incidente que ele classificou como "perigoso e extremamente lamentável".

O ministro da Defesa do Japão, Shinjiro Koizumi, afirmou que aviões militares chineses tinham bloqueado os radares na véspera sobre caças japoneses ao largo da ilha de Okinawa, e denunciou incidentes "perigosos e extremamente lamentáveis".

Tóquio enviou a Pequim "um protesto enérgico" após os incidentes em causa, que não causaram vítimas nem danos, disse Koizumi numa conferência de imprensa não agendada, organizada esta manhã.

Segundo o ministro, o confronto ocorreu em alto mar, a sudeste da ilha japonesa de Okinawa, no extremo sul do arquipélago japonês.

"Um caça J-15 lançado do porta-aviões da marinha chinesa Liaoning ligou intermitentemente o seu radar" para visar um caça japonês F-15 que veio interceptá-lo, indicou o ministério num comunicado.

Um incidente semelhante, envolvendo outro avião chinês proveniente do Liaoning e também outro avião japonês, ocorreu cerca de duas horas mais tarde, acrescentou o ministério, denunciando "um ato perigoso que excede o necessário para a segurança dos voos".

Shinjiro Koizumi garantiu que o seu país responderá "com calma" ao incidente.



As relações entre Pequim e Tóquio ficaram particularmente tensas desde que a nova primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugeriu em novembro em declarações no Parlamento que seu país poderia intervir militarmente em caso de um ataque da China a Taiwan, cuja soberania é reivindicada por Pequim.

Desde então, ocorreram vários incidentes envolvendo navios japoneses e chineses no Mar da China Oriental, perto das ilhas Senkaku --- chamadas Diaoyu pelos chineses --- administradas por Tóquio, mas reivindicadas pela China