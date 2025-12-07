Quadros de Matisse e Portinari roubados em São Paulo

07 dez, 2025 - 20:44 • Ricardo Vieira
Oito pinturas de Henri Matisse e cinco de Candido Portinari foram roubadas este domingo, da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, na cidade brasileira de São Paulo.
Dois assaltantes armados levaram as obras que integravam a exposição “Do livro ao museu”, realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM).
A Secretaria de Cultura e Economia Criativa adiantou que as obras do pintor francês Henri Matisse (1869-1954) e do brasileiro Candido Portinari (1903-1962) tinham seguro e que o local dispõe de câmaras de vídeovigilância.
O autarca de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que os suspeitos foram captados pelas câmaras e que estão a ser procurados pelas forças de segurança.