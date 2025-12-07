Rússia elogia nova estratégia de segurança nacional dos EUA

A Rússia saudou este domingo a nova estratégia de segurança nacional do Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmando que o documento está, em grande medida, alinhado com a visão do Kremlin. Esta é a primeira vez que Moscovo elogia de forma tão enfática um texto deste género vindo do antigo rival da Guerra Fria. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Estratégia de Segurança Nacional dos EUA descreve a visão de Trump como uma abordagem de “realismo flexível” e defende que Washington deve recuperar a Doutrina Monroe do século XIX, que declarava o Hemisfério Ocidental como zona de influência norte-americana. O documento, assinado por Trump, alerta ainda que a Europa enfrenta uma “aniquilação civilizacional”, que é um “interesse central” dos EUA negociar o fim da guerra na Ucrânia e que Washington pretende restabelecer a estabilidade estratégica com a Rússia.

“As adaptações que observamos correspondem, em muitos aspetos, à nossa visão”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao jornalista Pavel Zarubin, da televisão estatal russa, quando questionado sobre a nova estratégia norte-americana. Uma convergência pública tão expressiva entre Moscovo e Washington sobre os grandes movimentos da política global é rara, embora ambos tenham cooperado estreitamente após a queda da União Soviética em 1991, no processo de devolução de armas nucleares das ex-repúblicas soviéticas para a Rússia, e após os atentados de 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos. Estratégia de Trump alinhada com a visão russa Durante a Guerra Fria, Moscovo retratava os Estados Unidos como um império capitalista decadente condenado pelas certezas históricas do marxismo, enquanto Ronald Reagan, em 1983, apelidava a União Soviética de “império do mal” e “foco do mal no mundo moderno”. Depois do colapso soviético, Moscovo acalentou expetativas de uma parceria com o Ocidente, mas à medida que Washington avançou com o alargamento da NATO — tal como delineado na estratégia de 1994 do Presidente Bill Clinton — as tensões começaram a intensificar-se. Estas acabariam por atingir o ponto de ruptura com Vladimir Putin, que assumiu o poder no último dia de 1999. Questionado sobre o compromisso presente no documento norte-americano de pôr fim “à perceção — e à realidade — da NATO como uma aliança em expansão perpétua”, Peskov considerou o sinal encorajador.