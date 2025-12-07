Situação "totalmente controlada" após golpe falhado no Benim

A situação está “totalmente controlada” após uma tentativa de golpe de Estado, afirmou este domingo o Presidente do Benim, Patrice Talon.

Numa declaração ao país, o chefe de Estado garantiu que a “traição não ficará impune”.

Um grupo de militares tentou tomar o poder pela força no Benim, país situado na parte ocidental do continente africano, entre o Gana e a Nigéria.

Em resposta à tentativa de golpe de Estado, o bloco regional da África Ocidental, a CEDEAO, anunciou este domingo que ordenou o destacamento imediato de elementos da sua força de prontidão para o Benim.

Pelo menos oito militares armados apareceram na televisão estatal na manhã deste domingo para anunciar que um comité militar liderado pelo coronel Tigri Pascal tinha assumido o poder, dissolvido as instituições nacionais, suspenso a constituição e encerrado as fronteiras aéreas, terrestres e marítimas.

“O exército compromete-se solenemente a devolver ao povo beninense a esperança de uma era verdadeiramente nova, onde prevaleçam a fraternidade, a justiça e o trabalho”, declarou um dos soldados, lendo um comunicado.

Horas depois, o ministro do Interior, Alassane Seidou, afirmou que as forças armadas do país da África Ocidental tinham frustrado a tentativa de golpe e apelou à população que retomasse a vida normal.

A tentativa de golpe foi a mais recente ameaça à governação democrática na região, onde os militares tomaram o poder, nos últimos anos, nos países vizinhos do Benim — Níger e Burkina Faso — bem como no Mali, na Guiné e, apenas no mês passado, na Guiné-Bissau.