Agricultores gregos cortam fronteiras e fecham aeroporto

Em protesto contra atrasos no pagamento de apoios, os agricultores gregos encerraram esta segunda-feira um aeroporto na ilha de Creta e bloquearam estradas e fronteiras.



A manifestação nacional ficou também marcada por confrontos com as forças de segurança.

Segundo a imprensa local, os manifestantes mobilizaram milhares de camiões e tratores em pelo menos 20 bloqueios por todo o país.

A polícia recorreu a gás lacrimogéneo para dispersar um grupo de agricultores que atirava pedras e conseguiu entrar à força na pista do aeroporto de Heraclião, em Creta, obrigando à suspensão dos voos.

Outro grupo, nas imediações do aeroporto de Chania, também em Creta, partiu vidros de viaturas policiais usando cajados de pastor e pedras. De acordo com a polícia, os autores dos ataques já foram identificados e serão formalmente acusados.

Os agricultores gregos enfrentam um défice de 600 milhões de euros em apoios da União Europeia e outros pagamentos, na sequência de um escândalo de corrupção em que alguns produtores, com o auxílio de funcionários públicos, falsificaram provas de propriedade de terrenos para receber subsídios. As auditorias ainda em curso têm atrasado as transferências subsequentes.

Os atrasos surgem num momento em que agricultores e criadores de gado enfrentam um surto de varíola ovina que já levou ao abate de centenas de milhares de ovinos e caprinos.

“Não temos apoio, as alterações climáticas afetaram muito a produção, e, a juntar a isso, o escândalo — pessoas que nada têm a ver com a agricultura estão a receber quantias enormes”, afirmou Prokopis Bandzis, um agricultor que protestava na ilha de Lesbos.

“Quero justiça. Quem recebeu subsídios ilegais tem de responder pelos seus atos”, exigiu Prokopis Bandzis.

O primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, alvo de críticas pelo escândalo, apelou ao fim dos bloqueios e afirmou que o Governo está disponível para dialogar. O executivo reconheceu os atrasos nos pagamentos e comprometeu-se a distribuir 3,7 mil milhões de euros aos agricultores ao longo deste ano.

Apesar disso, os protestos prosseguem. No norte do país, esta segunda-feira, agricultores cortaram a circulação nas passagens fronteiriças de Promachonas e Kipi, com a Bulgária e a Turquia, respetivamente. Um funcionário aduaneiro em Kipi explicou que apenas veículos ligeiros e camiões com mercadorias sensíveis estavam autorizados a passar.

Houve ainda bloqueios no sudoeste e no centro da Grécia, onde agricultores afirmam querer interromper o acesso ao porto de Volos esta semana. Na ilha de Lesbos, centenas de agricultores mantinham bloqueada a entrada do porto de Mitilene.