Alerta de tsunami e feridos após sismo de 7.6 no Japão

08 dez, 2025 - 15:01 • João Pedro Quesado

Há registo de pessoas feridas num hotel. O epicentro do abalo foi registado a 80 km da costa da prefeitura de Aomori, a uma profundidade de 50 quilómetros, segundo a Agência Meteorológica do Japão.

[em atualização]

Um terramoto de 7.6 atingiu o norte do Japão, provocando um aviso de tsunami nas prefeituras de Aomori, Iwate e Hokkaido, avança o canal NHK, para ondas de três metros. O sismo ocorreu pelas 23h15 locais.

Segundo a NHK, várias pessoas ficaram feridas num hotel na cidade de Hachinohe, na prefeitura de Aomori. Um funcionário do hotel é citado a dizer que "toda a gente parece estar consciente".

De acordo com a Reuters, um tsunami de 40 cm foi observado nos portos de Mutsu Ogawara, em Aomori, e Urakawa, em Hokkaido. O epicentro do abalo foi registado a 80 km da costa da prefeitura de Aomori, a uma profundidade de 50 quilómetros, segundo a Agência Meteorológica do Japão.

O aviso de tsunami continuava em vigor às 16h30 portuguesas, mais de duas horas depois da hora do abalo. Apesar disso, ainda não há notícias de danos — que serão difíceis de avaliar nas próximas horas, enquanto durar a madrugada —, nem de ondas superiores a um metro.

Vários serviços de comboios de alta velocidade foram suspensos. O governo japonês criou um grupo de trabalho no centro de gestão de crises.

