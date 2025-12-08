Espanha resgata 328 pessoas ao largo das Canárias

08 dez, 2025 - 12:27 • João Cunha , João Pedro Quesado
As autoridades espanholas resgataram 328 migrantes na noite de domingo para segunda-feira. As pessoas viajavam em duas embarcações precárias, e foram resgatados ao largo da ilha de El Hierro, nas Canárias.
O Serviço de Salvamento Marítimo e o Serviço de Emergência do arquipélago espanhol das Canárias foram alertados sobre a presença das embarcações ao largo da costa de El Hierro. Depois do salvamento, os migrantes desembarcaram em La Restinga, a sul de El Hierro, onde receberam assistência médica.
De acordo com o jornal ABC, a primeira embarcação foi resgatada com 193 pessoas a bordo. A segunda embarcação foi resgatada ao fim da madrugada, com 135 pessoas a bordo — homens na maioria, com quatro mulheres e uma criança a fazer parte do grupo.