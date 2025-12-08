Europa quer garantias de segurança sólidas para a Ucrânia

08 dez, 2025 - 16:30 • Ricardo Vieira, com Reuters
Os líderes da Ucrânia, Reino Unido, França e Alemanha, que estiveram reunidos esta segunda-feira, em Londres, vão continuar a trabalhar na proposta de paz apresentada pelos Estados Unidos, nomeadamente para robustecer as garantias de segurança para Kiev.
A Presidência francesa indicou, em comunicado, que a reunião de hoje permitiu continuar o trabalho conjunto sobre o plano mediado por Donald Trump para tentar acabar com a guerra na Ucrânia.
O Palácio do Eliseu acrescentou que será intensificado o trabalho para fornecer à Ucrânia garantias de segurança sólidas e para planear medidas destinadas à reconstrução do país.
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deslocou-se esta segunda-feira a Londres para uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; com o Presidente francês, Emmanuel Macron; e com o chanceler alemão, Friedrich Merz.
À entrada para o encontro, Starmer afirmou: "Nós estamos ao lado da Ucrânia e se tiver que haver um cessar-fogo, terá de ser justo e duradouro".
Macron e Merz também manifestaram a sua determinação em avançar com um plano firme, numa altura que o chanceler alemão descreveu como “decisiva… para todos nós”.
Zelensky apontou para o delicado exercício de equilíbrio que as potências europeias têm de fazer enquanto tentam negociar melhores condições para o plano proposto pelos Estados Unidos.
“Há coisas que não conseguimos fazer sem os americanos, coisas que não conseguimos fazer sem a Europa, por isso precisamos de tomar algumas decisões importantes”, afirmou Zelensky.
Uma fonte do Governo britânico afirmou que os líderes discutiram a utilização do valor dos ativos russos congelados.
Os líderes da Estónia, Finlândia, Irlanda, Letónia, Lituânia, Polónia e Suécia apelaram à União Europeia para avançar rapidamente com uma proposta para usar esses ativos congelados no financiamento da Ucrânia.