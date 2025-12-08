Europa quer garantias de segurança sólidas para a Ucrânia

Os líderes da Ucrânia, Reino Unido, França e Alemanha, que estiveram reunidos esta segunda-feira, em Londres, vão continuar a trabalhar na proposta de paz apresentada pelos Estados Unidos, nomeadamente para robustecer as garantias de segurança para Kiev.



A Presidência francesa indicou, em comunicado, que a reunião de hoje permitiu continuar o trabalho conjunto sobre o plano mediado por Donald Trump para tentar acabar com a guerra na Ucrânia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Palácio do Eliseu acrescentou que será intensificado o trabalho para fornecer à Ucrânia garantias de segurança sólidas e para planear medidas destinadas à reconstrução do país.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deslocou-se esta segunda-feira a Londres para uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; com o Presidente francês, Emmanuel Macron; e com o chanceler alemão, Friedrich Merz.



À entrada para o encontro, Starmer afirmou: "Nós estamos ao lado da Ucrânia e se tiver que haver um cessar-fogo, terá de ser justo e duradouro".