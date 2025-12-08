Ouvir
União Europeia

Meta promete deixar escolher anúncios "menos personalizados" no Facebook e Instagram

08 dez, 2025 - 16:14 • Lusa

Em abril, Bruxelas multou a Meta em 200 milhões de euros por ter obrigado os utilizadores do Facebook e do Instagram que quisessem evitar publicidade personalizada a pagar uma assinatura, obrigação que contraria a Lei dos Mercados Digitais.

A tecnológica norte-americana Meta comprometeu-se a deixar que os utilizadores das redes sociais Facebook e Instagram na União Europeia escolham "anúncios menos personalizados", passando a respeitar a Leis dos Mercados Digitais (DMA).

Em comunicado, citado pela agência de notícias Efe, a Comissão Europeia reconheceu "o compromisso" daquela plataforma em cumprir a regulamentação europeia.

Em abril, Bruxelas multou a Meta em 200 milhões de euros por ter obrigado os utilizadores do Facebook e do Instagram que quisessem evitar publicidade personalizada a pagar uma assinatura, obrigação que contraria a DMA, que obriga as plataformas a oferecer aos utilizadores a possibilidade gratuita de ver conteúdo que não seja baseado no seu perfil.

Segundo a Comissão Europeia, aponta a Efe, em janeiro de 2026 a Meta vai possibilitar aos utilizadores das suas redes sociais a opção de "partilhar todos os seus dados e ver publicidade personalizada ou optar por partilhar menos dados pessoais, em troca de uma experiência com publicidade personalizada mais limitada".

Com esta nova política, confirmou o porta-voz da política digital da Comissão, Thomas Regnier, a Meta evitou pagar a multa periódica com que Bruxelas a ameaçava, desde junho, se não corrigisse as suas práticas.

A Comissão Europeia explicou que aguarda agora para ver se a Meta respeita o compromisso e adiantou que, uma vez implementada a nova política de publicidade, vai solicitar à Meta, e a outras partes interessadas, provas sobre o impacto e a aceitação do novo modelo publicitário.

