Em Destaque
Relações diplomáticas

Moçambique vê em Portugal um amigo do desenvolvimento que será família "para sempre"

08 dez, 2025 - 15:00 • Lusa

"Portugal é um país amigo que vai continuar a estabelecer relações económicas com Moçambique e, com a criação de emprego, gera renda para as famílias moçambicanas", disse o Presidente de Moçambique. Segundo os dados mais recentes, mais de 13 mil moçambicanos vivem em Portugal.

O Presidente moçambicano, Daniel Chapo, considerou esta segunda-feira Portugal como um "amigo" do desenvolvimento de Moçambique e que os dois países serão "famílias para sempre".

"Ninguém desenvolve sozinho, precisamos de amigos. E Portugal é um desses países amigos que vai continuar a estabelecer relações económicas com Moçambique e com a criação de emprego, gerar renda para as famílias moçambicanas", disse Chapo, num encontro no Porto com a comunidade moçambicana residente em Portugal que juntou mais de uma centena de pessoas.

O chefe de Estado está no Porto para uma visita de trabalho que envolve, na terça-feira, a sexta Cimeira Bilateral Portugal – Moçambique, bem como um fórum de negócios entre os dois países, com cerca de 500 participantes, que, disse, será "muito importante".

"Também aos nossos irmãos moçambicanos, que podem investir em Portugal", defendeu, sobre a importância deste fórum.

Acrescentou que a cimeira – a última foi em Maputo, em 2022 – acontece "num ano tão especial para Moçambique", de comemoração dos 50 anos da independência, e pretende reforçar as relações entre os dois países.

"Moçambique e Portugal são dois países irmãos, unidos não só pela língua mas pelos laços de familiaridade, entre países mas também entre pessoas", disse Chapo, acrescentando: "Estão a nascer famílias que fazem com que nós sejamos dois países, famílias para sempre".

"O nosso objetivo nesta visita é reforçar cada vez mais as nossas relações de amizade e cooperação com Portugal, entre Portugal e Moçambique", insistiu.

Segundo os dados apresentados no evento, as últimas estatísticas oficiais, deste ano, indicam que 13.704 moçambicanos vivem em Portugal, dos quais 4.673 com residência regularizada.

