Paramount vs Netflix: Empresa lança oferta hostil pela Warner Bros. de 108 mil milhões de dólares

A Paramount lançou esta segunda-feira uma oferta de aquisição hostil da Warner Bros. Discovery, oferecendo cerca de 108 mil milhões de dólares diretamente aos acionistas. A empresa liderada por David Ellison foi derrotada pela Netflix num processo competitivo de licitação pelo grupo de média e entretenimento.

A oferta foi anunciada pelo próprio David Ellison no canal norte-americano CNBC, reforçando que é a mesma oferta rejeitada pela Warner Bros. Discovery (WBD) no processo de licitação.

"Estamos aqui para acabar o que começamos", disse Ellison, afirmando ter posto "a empresa em jogo".

"A oferta estratégica e financeiramente atraente aos acionistas da WBD dá uma alternativa superior à transação da Netflix, que oferece valor inferior e incerto e expõe os acionistas da WBD a um processo de autorização regulamentar multi-jurisdicional com um resultado incerto", afirma a Paramount em comunicado, apontando ainda a uma "mistura volátil e complexa de capitais e dinheiro".

Os cerca de 108 mil milhões de dólares (92,7 mil milhões de euros) superam a oferta de 82,7 mil milhões de dólares (acima de 70 mil milhões de euros) da Netflix, aprovada pela Warner Bros. Discovery. A Paramount aponta que o valor é 139% superior ao valor das ações da WBD a 10 de setembro de 2025, e que a oferta é por todo o grupo WBD — tanto a divisão de streaming e estúdios como a dos canais de televisão.