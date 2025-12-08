Paramount vs Netflix: Empresa lança oferta hostil pela Warner Bros. de 108 mil milhões de dólares

08 dez, 2025 - 15:47 • João Pedro Quesado
A Paramount lançou esta segunda-feira uma oferta de aquisição hostil da Warner Bros. Discovery, oferecendo cerca de 108 mil milhões de dólares diretamente aos acionistas. A empresa liderada por David Ellison foi derrotada pela Netflix num processo competitivo de licitação pelo grupo de média e entretenimento.
A oferta foi anunciada pelo próprio David Ellison no canal norte-americano CNBC, reforçando que é a mesma oferta rejeitada pela Warner Bros. Discovery (WBD) no processo de licitação.
"Estamos aqui para acabar o que começamos", disse Ellison, afirmando ter posto "a empresa em jogo".
"A oferta estratégica e financeiramente atraente aos acionistas da WBD dá uma alternativa superior à transação da Netflix, que oferece valor inferior e incerto e expõe os acionistas da WBD a um processo de autorização regulamentar multi-jurisdicional com um resultado incerto", afirma a Paramount em comunicado, apontando ainda a uma "mistura volátil e complexa de capitais e dinheiro".
Os cerca de 108 mil milhões de dólares (92,7 mil milhões de euros) superam a oferta de 82,7 mil milhões de dólares (acima de 70 mil milhões de euros) da Netflix, aprovada pela Warner Bros. Discovery. A Paramount aponta que o valor é 139% superior ao valor das ações da WBD a 10 de setembro de 2025, e que a oferta é por todo o grupo WBD — tanto a divisão de streaming e estúdios como a dos canais de televisão.
"Apesar de a Paramount submeter seis propostas ao longo de 12 semanas, a WBD nunca se envolveu significativamente com estas propostas, que acreditamos dar o melhor resultado aos acionistas da WBD", afirma a Paramount Skydance, que agora leva "a oferta diretamente aos acionistas da WBD e à sua direção para assegurar que têm a oportunidade de perseguir esta alternativa claramente superior".
A Warner Bros. Discovery aprovou, na passada sexta-feira, a oferta da Netflix pelos estúdios de cinema e televisão da Warner Bros., assim como pela HBO e a plataforma de streaming HBO Max. A oferta da Netflix não inclui a compra dos canais de televisão, onde estão incluídas a CNN, Cartoon Networks e TNT.
A Paramount é, desde agosto de 2025, Paramount Skydance. A fusão da Paramount — dona da CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Showtime e do serviço de streaming Paramout+ — com a Skydance, empresa de produção e financiamento de filme e séries, assim como alguns jogos.
A fusão entre as duas empresas foi aprovada em julho, apenas depois de a Paramount acordar pagar 16 milhões de dólares a Donald Trump como indemnização, para evitar o avanço judicial do processo do Presidente dos Estados Unidos da América contra a CBS, pela edição da entrevista de outubro de 2024 de Kamala Harris, então candidata democrata à Casa Branca.