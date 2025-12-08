"Soberania da Ucrânia tem de ser respeitada", dizem Ursula e Costa

A soberania da Ucrânia tem de ser respeitada e a sua segurança garantida a longo prazo em qualquer acordo de paz com a Rússia, defenderam esta segunda-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa. Os dois responsáveis europeus divulgaram a mesma mensagem em publicações nas redes sociais, após uma reunião em Bruxelas com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“A soberania da Ucrânia tem de ser respeitada. A segurança da Ucrânia deve ser garantida, a longo prazo, como primeira linha de defesa da nossa União”, lê-se nas publicações. Numa altura em que decorrem negociações de paz, medidas pelos Estados Unidos, "a União Europeia mantém-se firme no seu apoio à Ucrânia", escrevem Ursula e Costa.

"As nossas propostas de financiamento estão em cima da mesa. O objetivo é uma Ucrânia forte — no campo de batalha e à mesa das negociações", sublinha a mensagem conjunta. A Europa vai continuar "a contribuir para todos os esforços com vista a uma paz justa e duradoura para a Ucrânia". O encontro de Bruxelas tem lugar após uma reunião, em Londres, entre Volodymyr Zelensky, primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; o Presidente francês, Emmanuel Macron; e o chanceler alemão, Friedrich Merz. No final da cimeira de Londres, Zelensky anunciou que a Ucrânia vai enviar uma contraproposta de paz aos Estados Unidos na terça-feira. O líder ucraniano disse aos jornalistas após a reunião que o plano revisto inclui 20 pontos, mas que ainda não há acordo relativamente à questão da cedência de território – uma exigência da Rússia.

"É preciso unidade entre a Europa e a Ucrânia, e também entre a Europa, a Ucrânia e os Estados Unidos, porque há coisas que não podemos gerir sem os americanos, coisas que não podemos gerir sem a Europa e é por isso que temos de tomar algumas decisões importantes", salientou Zelensky.