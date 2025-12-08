Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 08 dez, 2025
"Soberania da Ucrânia tem de ser respeitada", dizem Ursula e Costa

08 dez, 2025 - 23:01 • Ricardo Vieira, com Reuters

Líderes europeus afirmam que "a segurança da Ucrânia deve ser garantida, a longo prazo, como primeira linha de defesa da nossa União”.

A soberania da Ucrânia tem de ser respeitada e a sua segurança garantida a longo prazo em qualquer acordo de paz com a Rússia, defenderam esta segunda-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Os dois responsáveis das instituições europeias transmitiram a mesma mensagem em publicações nas redes sociais, após uma reunião em Bruxelas com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

“A soberania da Ucrânia tem de ser respeitada. A segurança da Ucrânia deve ser garantida, a longo prazo, como primeira linha de defesa da nossa União”, lê-se nas publicações.

[em atualização]

