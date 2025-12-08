Três mortos e um desaparecido após golpe de mar em Tenerife

08 dez, 2025 - 00:42
Três pessoas morreram e uma está desaparecida após serem arrastadas este domingo à tarde por um golpe de mar na ilha de Tenerife, no arquipélago espanhol das Canárias.
As vítimas mortais são dois homens e uma mulher, entre os 35 e 55 anos, que estavam numa piscina natural na zona de Los Gigantes, no município de Santiago, e foram apanhados por ondas fortes.
Uma mulher foi retirada do mar em estado crítico e transportada de helicóptero para o hospital.
Há ainda três feridos, dois homens e uma mulher, indica o jornal El Pais.