Trump diz estar desiludido com Zelensky por "não ter lido a proposta de paz" dos EUA

08 dez, 2025 - 10:58 • Catarina Magalhães , com Reuters
O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, diz estar "desiludido" com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmando "não ter lido a proposta de paz" apoiada pelos EUA.
"Temos falado com o Presidente russo Putin e temos falado com líderes ucranianos, incluindo Zelensky, e tenho que dizer que estou um pouco desapontado que o Zelensky ainda não tenha lido a proposta", respondeu o líder norte-americano aos jornalistas, num jantar de gala à noite no The Kennedy Center, em Washington.
Donald Trump sugeriu ainda que Zelensky quer impedir propositadamente o avanço das negociações, contrariando, a seu ver, a vontade do povo ucraniano face à proposta de paz: "O seu povo adora-a, mas ele não está preparado."
O Presidente dos EUA acrescentou que a Rússia preferiria ficar com todo o território ucraniano e está convicto de que Moscovo está de acordo com as medidas apresentadas. Porém, duvida que "isso convenha a Zelensky.
Ucrânia
Zelensky está a aguardar novos detalhes do plano original de 28 pontos que os enviados ucranianos discutiram com a delegação norte-americana e que ainda não são totalmente claros. O líder ucraniano quer entender "as nuances que os americanos estão preparados para modificar nas negociações connosco e com os russos", declarou num vídeo oficial.
A equipa da administração Trump diz estar na fase final para chegar a um acordo, mas o chefe de Estado da Ucrânia não se mostra disposto a assinar o plano de paz desde a última atualização do plano.
Donald Trump diz que vai reconhecer que as regiões ucranianas da Crimeia e do Donbass como território russo e, em troca, o Presidente dos EUA espera ver aceite a sua proposta de paz para a Ucrânia.
Volodymyr Zelensky vai visitar esta segunda-feira o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em Downing Street, e vai reunir ainda com o Presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Friedrich Merz para discutir uma nova versão do plano de paz.