Trump diz estar desiludido com Zelensky por "não ter lido a proposta de paz" dos EUA

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, diz estar "desiludido" com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmando "não ter lido a proposta de paz" apoiada pelos EUA.

"Temos falado com o Presidente russo Putin e temos falado com líderes ucranianos, incluindo Zelensky, e tenho que dizer que estou um pouco desapontado que o Zelensky ainda não tenha lido a proposta", respondeu o líder norte-americano aos jornalistas, num jantar de gala à noite no The Kennedy Center, em Washington.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Donald Trump sugeriu ainda que Zelensky quer impedir propositadamente o avanço das negociações, contrariando, a seu ver, a vontade do povo ucraniano face à proposta de paz: "O seu povo adora-a, mas ele não está preparado."

O Presidente dos EUA acrescentou que a Rússia preferiria ficar com todo o território ucraniano e está convicto de que Moscovo está de acordo com as medidas apresentadas. Porém, duvida que "isso convenha a Zelensky.