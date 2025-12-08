Ucrânia vai apresentar contraproposta de paz na terça-feira

“Claro que há questões complexas relacionadas com o território, e aí ainda não foi encontrado qualquer compromisso”, reconheceu.

“O estado de espírito dos norte-americanos, no essencial, é favorável a encontrar um compromisso”, afirmou Zelensky.

A Ucrânia não pode ceder território à Rússia e os Estados Unidos estão a trabalhar numa solução de compromisso, afirmou.

O líder ucraniano disse aos jornalistas após a reunião que o plano revisto inclui 20 pontos, mas que ainda não há acordo relativamente à questão da cedência de território – uma exigência da Rússia.

A Ucrânia vai partilhar uma contraproposta de paz aos Estados Unidos na terça-feira. O anúncio foi feito pelo Presidente Volodymyr Zelensky depois de conversações com líderes europeus, esta segunda-feira, em Londres.

Volodymyr Zelensky deslocou-se a Londres para uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; com o Presidente francês, Emmanuel Macron; e com o chanceler alemão, Friedrich Merz.

As conversações de Londres foram produtivas e há pequenos progressos em direção à paz, salientou o líder ucraniano.

Numa mensagem publicada nas redes sociais após a reunião de Londres, o Presidente ucraniano defendeu que a unidade entre a Europa, a Ucrânia e os Estados Unidos "é crucial".

Hoje realizámos uma discussão detalhada sobre o nosso trabalho diplomático conjunto com a parte norte-americana, alinhámos uma posição comum quanto à importância das garantias de segurança e da reconstrução, e acordámos os próximos passos. Tivemos também uma discussão separada sobre o apoio adicional de defesa à Ucrânia. Estou grato aos líderes pela sua disponibilidade para apoiar o nosso povo e ajudar-nos a aproximar a paz", escreveu Volodymyr Zelensky.

A Presidência francesa disse, em comunicado divulgado após a reunião, que Europa e Ucrânia vão continuar a trabalhar na proposta de paz apresentada pelos Estados Unidos, nomeadamente para robustecer as garantias de segurança para Kiev e na reconstrução após o final da guerra.