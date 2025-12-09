Ouvir
Médio Oriente

Aviões de guerra israelita atacam áreas no sul do Líbano

09 dez, 2025 - 09:38 • Lusa

Israel ameaçou, no início de novembro, intensificar os seus ataques no Líbano, acusando o Hezbollah de "rearmamento".

Aviões de guerra israelitas atacaram na madrugada de hoje áreas no sul do Líbano, distantes da fronteira com Israel, que alegou ter atingido infraestruturas pertencentes ao grupo pró-Irão Hezbollah.

Apesar do acordo de cessar-fogo firmado em novembro de 2024 com o grupo islamita libanês, Israel continua a fazer ataques regulares, visando redutos do Hezbollah e ocupar cinco passagens de fronteira no sul do Líbano.

A agência de notícias oficial libanesa ANI reportou "diversas séries de ataques aéreos israelitas" contra a região de Jbaa, uma área montanhosa a cerca de 40 quilómetros da fronteira israelita, indicando que várias casas foram danificadas.

Num comunicado divulgado em várias plataformas de redes sociais, as forças armadas israelitas assumiram que "atacaram infraestruturas pertencentes à organização terrorista Hezbollah em diversas áreas do sul do Líbano", incluindo um local de lançamento usado para ataques contra Israel.

Afirmaram ainda ter atingido igualmente um complexo de treino pertencente à Força Radwane, a unidade de elite do Hezbollah, campos de tiro, áreas de treino para diversos tipos de armas e estruturas militares pertencentes ao movimento xiita.

Israel ameaçou, no início de novembro, intensificar os seus ataques no Líbano, acusando o Hezbollah de "rearmamento".

O movimento foi severamente enfraquecido pela guerra, principalmente com o assassinato de seu líder histórico, Hassan Nasrallah, num ataque aéreo israelita em Beirute, em setembro do ano passado.

Desde então, os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre as autoridades libanesas para desarmar o grupo.

O acordo de cessar-fogo define que o exército libanês deve concluir o desmantelamento da infraestrutura militar do Hezbollah entre a fronteira israelita e o rio Litani até 31 de dezembro.

A região de Jbaa, uma área montanhosa onde o Hezbollah tem forte presença e que já foi alvo de ataques aéreos na quinta-feira, está localizada a norte do rio Litani.

Na segunda-feira, o presidente libanês, Josef Aoun, ao receber o enviado francês Jean-Yves Le Drian, afirmou que "rejeita as acusações de que o exército libanês não cumpriu integralmente o seu papel a sul do rio Litani", aludindo às acusações israelitas.

Acrescentou que o Líbano era "favorável a qualquer supervisão" por parte do comité de monitorização do cessar-fogo das operações do exército destinadas a desarmar o Hezbollah.

Este comité inclui representantes do Líbano, Israel, Estados Unidos, França e Nações Unidas e tem a sua próxima reunião marcada para 19 de dezembro, no sul do Líbano.

