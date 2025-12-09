Ouvir
Noruega

Conferência de imprensa cancelada. Vai María Corina Machado estar na entrega do Nobel da Paz?

09 dez, 2025 - 22:54 • Reuters

Cerimónia está marcada para esta quarta-feira. "Sei que ela quer vir e que está a caminho, mas é tudo o que sei", afirma o diretor do Instituto Nobel.

O Instituto Nobel cancelou esta terça-feira uma conferência de imprensa com a vencedora do Prémio Nobel da Paz deste ano, a venezuelana María Corina Machado, prevista para a véspera da cerimónia de entrega do galardão em Oslo, na Noruega.

A líder da oposição venezuelana, de 58 anos, está sujeita a uma proibição de viajar há mais de uma década, imposta pelo governo do Presidente Nicolás Maduro, e encontra-se escondida há mais de um ano.

O Instituto Nobel da Noruega afirmou não saber onde María Corina Machado se encontra atualmente.

"Sei que ela quer vir e que está a caminho, mas é tudo o que sei", declarou Kristian Berg Harpviken, diretor do instituto e secretário permanente do comité do prémio.

Não está ainda claro se Machado chegará a Oslo a tempo da cerimónia, acrescentou.

"Vamos garantir que seja uma cerimónia digna, que reconheça a laureada deste ano, destacando a situação na Venezuela e a importância da democracia para a paz", afirmou à rádio pública NRK.

A cerimónia está marcada para quarta-feira, ao meio-dia (hora de Lisboa), na Câmara Municipal de Oslo, na presença do rei Harald, da rainha Sónia e de pelo menos quatro chefes de Estado latino-americanos, incluindo Javier Milei, da Argentina, e Daniel Noboa, do Equador.

