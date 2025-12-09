Funcionária despedida por chegar várias vezes mais cedo ao trabalho

Ser pontual e assíduo são duas mais valias ensinadas desde os bancos da escola, mas, no mundo do trabalho, chegar mais cedo ao emprego nem sempre pode ser bom – pelo menos, assim foi numa empresa espanhola.

Uma funcionária foi demitida, por justa causa, por chegar repetidamente 40 minutos mais cedo, mesmo depois de o chefe insistir que parasse, avançou o canal de televisão espanhol "Antena3".

A colaboradora, de 22 anos, foi avisada, pela primeira vez, em 2023 para que entrasse nas instalações à hora marcada, mas continuou a não cumprir as ordens.

Apesar dos múltiplos avisos verbais e escritos, e de o turno começar às 07h30, a mulher aparecia, com frequência, entre as 06h45 e as 07h00 no escritório.

Despedida por "falta de conduta" no início deste ano, a trabalhadora contestou e levou o caso a tribunal. Porém, a chefia defendeu-se ao afirmar que a funcionária repetiu 19 vezes a mesma situação.

Além da "pontualidade excessiva", a funcionária marcou, por vezes, saída depois de já estar longe do posto de trabalho e, além disso, vendeu uma bateria de um automóvel da empresa sem autorização.

Os juízes decidiram a favor da empresa de entrega de encomendas e a trabalhadora não teve direito a qualquer compensação.

