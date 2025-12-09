Funcionária despedida por chegar várias vezes mais cedo ao trabalho

Ser pontual e assíduo são duas mais valias que ensinadas desde os bancos da escola, mas, no mundo do trabalho, chegar mais cedo ao trabalho nem sempre pode ser bom – pelo menos, assim foi numa empresa espanhola.

Uma funcionária foi demitida, por justa causa, por chegar repetidamente 40 minutos mais cedo ao trabalho, mesmo depois do chefe insistir que parasse, avançou o canal de televisão espanhol "Antena3".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A colaboradora de 22 anos foi avisada, pela primeira vez, em 2023 para que entrasse nas instalações à hora marcada, mas continuou a não cumprir as ordens.

Apesar dos múltiplos avisos verbais e escritos, o turno começava às 07h30 da manhã e a mulher aparecia, com frequência, entre as 06h45 e as 07h00 no escritório.

Despedida por "falta de conduta" no início deste ano, a colaboradora contestou e levou o caso a tribunal. Porém, a chefia defendeu-se ao afirmar que a funcionária repetiu 19 vezes a mesma situação.

Para além da "pontualidade excessiva", a funcionária marcou, por vezes, saída depois de já estar longe do posto de trabalho e já tinha vendido uma bateria de um automóvel da empresa sem autorização.

Os juízes acabaram decidiram a favor da empresa de entrega de encomendas e sem direito a qualquer compensação.

