Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 10 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Espanha

Funcionária despedida por chegar várias vezes mais cedo ao trabalho

09 dez, 2025 - 23:50 • Catarina Magalhães

Mesmo depois do chefe insistir que parasse com a "pontualidade excessiva", a funcionária foi despedida sem direito a qualquer compensação. Um tribunal deu razão à empresa.

A+ / A-

Ser pontual e assíduo são duas mais valias que ensinadas desde os bancos da escola, mas, no mundo do trabalho, chegar mais cedo ao trabalho nem sempre pode ser bom – pelo menos, assim foi numa empresa espanhola.

Uma funcionária foi demitida, por justa causa, por chegar repetidamente 40 minutos mais cedo ao trabalho, mesmo depois do chefe insistir que parasse, avançou o canal de televisão espanhol "Antena3".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A colaboradora de 22 anos foi avisada, pela primeira vez, em 2023 para que entrasse nas instalações à hora marcada, mas continuou a não cumprir as ordens.

Apesar dos múltiplos avisos verbais e escritos, o turno começava às 07h30 da manhã e a mulher aparecia, com frequência, entre as 06h45 e as 07h00 no escritório.

Despedida por "falta de conduta" no início deste ano, a colaboradora contestou e levou o caso a tribunal. Porém, a chefia defendeu-se ao afirmar que a funcionária repetiu 19 vezes a mesma situação.

Para além da "pontualidade excessiva", a funcionária marcou, por vezes, saída depois de já estar longe do posto de trabalho e já tinha vendido uma bateria de um automóvel da empresa sem autorização.

Os juízes acabaram decidiram a favor da empresa de entrega de encomendas e sem direito a qualquer compensação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 10 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975