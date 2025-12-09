Lituânia declara estado de emergência devido a balões vindos Bielorrússia

A Lituânia decretou esta terça-feira um estado de emergência devido a balões detetados no ar, vindos da Bielorrússia.

O governo da Lituânia afirma que está em causa a segurança pública, a Lituânia acusa a Bielorrússia “de permitir que os contrabandistas utilizem balões meteorológicos para transportar cigarros ilegais através da fronteira, forçando repetidamente o aeroporto de Vilnius a interromper as operações e prejudicando o tráfego aéreo”, poder ler-se na notícia avançada pela Agência Reuters.

O Ministro do Interior, Vladislav Kondratovic, citado pela Reuters afirma que "o estado de emergência foi declarado não só devido às interrupções na aviação civil, mas também devido aos interesses da segurança nacional". A duração do estado de emergência não foi clara.

A Bielorrússia nega ser responsável pelos balões e acusa a Lituânia de “provocações, incluindo o alegado envio de um drone para lançar ‘material extremista”, pode ler-se na notícia avançada pela Agência Reuters. No entanto, a Lituânia diz que estas acusações são falsas.

A Reuters lembra, ainda, que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou a 1 de dezembro “que a situação na fronteira estava a piorar" e classificou as incursões de balões como um "ataque híbrido" da Bielorrússia, que era "completamente inaceitável”.