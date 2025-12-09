​Moçambique regista mais de 10 milhões de casos de malária em nove meses

Moçambique registou cerca de 10,3 milhões de casos de malária, entre janeiro e setembro, contra nove milhões no mesmo período do ano passado, um aumento em 14% de novos casos da doença, disse fonte do Ministério da saúde moçambicano.

"Ano passado tivemos cerca de nove milhões de casos e este ano tivemos cerca de 10.300.000 casos de malária e isto significou um aumento de 14%, comparando com o ano passado", disse Mércia Dimene, representante do Ministério da Saúde, citada esta terça-feira pela comunicação social.

Do cumulativo de casos registados em nove meses, cerca de 279 mil são graves, contra 267 mil de 2024, avançou a responsável, sugerindo uma aposta na sensibilização.

"Nós temos que sensibilizar que quando as pessoas têm sinais e sintomas sugestivos da malária devem procurar a unidade sanitária mais próxima ou na comunidade (...) agentes polivalentes de saúde", concluiu.

A Lusa noticiou, em 17 de junho, que pelo menos 270 pessoas morreram vítimas de malária de janeiro a maio deste ano em Moçambique, que registou mais de seis milhões de casos.

Em 2024, pelo menos 358 pessoas morreram vítimas de malária em Moçambique, que registou mais de 11,5 milhões de casos e cerca de 67 mil internamentos, avançou, em 25 de abril, o Presidente moçambicano, no âmbito do Dia Mundial da Malária, pedindo maior proteção para as crianças.

A vacina contra a malária R21/Matrix-M, a segunda para crianças, desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, já está em utilização em Moçambique, seguindo os conselhos do Grupo Consultivo Estratégico de Peritos em Imunização (SAGE) e do Grupo Consultivo de Políticas sobre Malária (MPAG).