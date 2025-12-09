Papa reitera apelo ao diálogo para se chegar à paz na Ucrânia

[Atualizado às 10h00]

O Papa reitera o seu apelo ao diálogo para alcançar "uma paz justa e duradoura", num encontro com Volodymyr Zelensky esta terça-feira.

Em nota oficial, a Santa Sé indica que Leão XIV reforçou "a necessidade de um diálogo contínuo" para resolver o conflito entre Ucrânia e Rússia.

O Presidente da Ucrânia encontrou-se com o Papa esta terça-feira, antes de seguir para uma reunião com a primeira-ministra de Itália.

Numa visita a Roma anunciada apenas na noite passada, Volodymyr Zelensky fez questão de se encontrar com Leão XIV, em Castel Gandolfo, por volta das 08h30, hora de Lisboa.

O Santo Padre e o Presidente da Ucrânia já se encontraram por outras duas vezes, este ano.

Será a mais recente reunião do líder ucraniano, que se encontra numa viagem diplomática que já o levou a encontrar-se com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, esta segunda-feira, em Bruxelas.

O encontro teve lugar após uma reunião, em Londres, entre Volodymyr Zelensky, primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; o Presidente francês, Emmanuel Macron; e o chanceler alemão, Friedrich Merz.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, disse estar "desiludido" com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, afirmando "não ter lido a proposta de paz" apoiada pelos EUA.

"Temos falado com o Presidente russo Putin e temos falado com líderes ucranianos, incluindo Zelensky, e tenho que dizer que estou um pouco desapontado que o Zelensky ainda não tenha lido a proposta", respondeu o líder norte-americano aos jornalistas, num jantar de gala à noite no The Kennedy Center, em Washington.