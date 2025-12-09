Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 09 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Pelo menos 20 mortos em incêndio num prédio em Jacarta

09 dez, 2025 - 09:53 • Redação

O incêndio deflagrou esta terça-feira num prédio de sete andares em Jakarta, na Indonésia. Até ao momento, há 20 vítimas mortais.

A+ / A-

Um incêndio num prédio em Jacarta, capital da Indonésia, terá feito pelo menos 20 mortos, esta terça-feira.

O incêndio terá começado no primeiro andar alastrando-se aos andares de cima.

Segundo o chefe da polícia central de Jacarta, Susatyo Purnomo Condro, o incêndio já foi extinto “e os esforços para encontrar mais possíveis vítimas no interior do edifício continuam”, diz a Agência Reuters.

Na altura em que o incêndio começou alguns funcionários estavam a almoçar enquanto outros já tinham saído, acrescenta a Agência Reuters.

O edifício pertence à Terra Drone Indonesia, uma empresa que “fornece drones para atividades de levantamento aéreo a clientes dos setores da mineração e da agricultura” lê-se na notícia avançada pela Agência Reuters.

A mesma notícia acrescenta que as imagens transmitidas nas televisões locais “mostraram dezenas de bombeiros a tentar evacuar as pessoas que estavam dentro do edifício” e que alguns trabalhadores “foram vistos a escapar dos andares superiores do edifício usando escadas portáteis”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 09 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975