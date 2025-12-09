Pelo menos 20 mortos em incêndio num prédio em Jacarta

Um incêndio num prédio em Jacarta, capital da Indonésia, terá feito pelo menos 20 mortos, esta terça-feira.

O incêndio terá começado no primeiro andar alastrando-se aos andares de cima.

Segundo o chefe da polícia central de Jacarta, Susatyo Purnomo Condro, o incêndio já foi extinto “e os esforços para encontrar mais possíveis vítimas no interior do edifício continuam”, diz a Agência Reuters.

Na altura em que o incêndio começou alguns funcionários estavam a almoçar enquanto outros já tinham saído, acrescenta a Agência Reuters.

O edifício pertence à Terra Drone Indonesia, uma empresa que “fornece drones para atividades de levantamento aéreo a clientes dos setores da mineração e da agricultura” lê-se na notícia avançada pela Agência Reuters.

A mesma notícia acrescenta que as imagens transmitidas nas televisões locais “mostraram dezenas de bombeiros a tentar evacuar as pessoas que estavam dentro do edifício” e que alguns trabalhadores “foram vistos a escapar dos andares superiores do edifício usando escadas portáteis”.