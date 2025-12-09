UE investiga Google por alegado uso indevido de conteúdo em modelos de IA

A autoridade da concorrência da União Europeia anunciou esta terça-feira que está a analisar práticas do Google relacionadas com os seus serviços de inteligência artificial, nomeadamente os “Resumos por IA”, respostas sintetizadas que surgem em cima dos resultados tradicionais de pesquisa.

A Comissão Europeia iniciou uma investigação formal ao Google por suspeitas de que a empresa esteja a recorrer a conteúdos online de editores e a vídeos carregados no YouTube para treinar os seus modelos de inteligência artificial, sem autorização explícita nem remuneração justa.

Segundo Teresa Ribera, responsável pela pasta antitrust em Bruxelas, há indícios de que a Google possa estar a tirar partido da sua posição dominante no mercado dos motores de pesquisa para impor condições comerciais injustas a editores e criadores de conteúdo. Entre as preocupações está a possibilidade de estes não terem uma forma clara de impedir que o seu material seja utilizado para treinar os modelos de IA da empresa.

As mesmas dúvidas aplicam-se ao YouTube, onde milhões de vídeos carregados por utilizadores poderão também estar a ser incorporados nos sistemas de IA sem consentimento explícito.

“Este caso é mais um sinal do nosso compromisso em proteger a imprensa online e outros criadores, garantindo concorrência justa nos mercados emergentes de IA”, afirmou Ribera durante uma conferência de imprensa.

Perante a notícia desta investigação a Google considera que a "queixa arrisca sufocar a inovação num mercado que está mais competitivo do que nunca", diz um porta-voz da gigante tecnológica.

"Os europeus merecem beneficiar das mais recentes tecnologias e continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com as indústrias de notícias e criativas, à medida que estas fazem a transição para a era da IA", adianta a mesma fonte.

A investigação surge num momento de crescente escrutínio das grandes empresas tecnológicas. Na semana passada, a Comissão Europeia abriu igualmente um processo contra a Meta, alegando que a empresa poderá estar a limitar o acesso de rivais de IA à plataforma WhatsApp.

Se for considerado culpado de violar as regras de concorrência da UE, a Google poderá enfrentar uma multa de até 10% da sua receita anual global. A empresa começou a incluir publicidade nos seus “Resumos por IA” em maio do ano passado, recurso que já está disponível em mais de 100 países.

O caso teve origem numa queixa apresentada por um grupo de editores independentes em julho, que acusam a Google de beneficiar do seu conteúdo sem a devida compensação.

De acordo com a Google, desde o lançamento do Programa de Parcerias do YouTube, em 2007, a tecnológica garante ter assumido o compromisso de construir e fomentar um ecossistema criativo onde os criadores, incluindo os publishers, podem partilhar a sua voz e prosperar ao fazê-lo. A mesma fonte adianta que, a nível global, entre 2021 e 2024, a Google pagou 100 mil milhões de dólares a criadores, artistas e empresas de media.

[notícia atualizada às 16h24 com a posição da Google]