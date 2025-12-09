Ouvir
UE investiga Google por alegado uso indevido de conteúdo em modelos de IA

09 dez, 2025 - 09:25 • Redação

Bruxelas abriu um novo processo contra o gigante tecnológico, suspeitando que a empresa esteja a usar conteúdos de editores e vídeos de utilizadores do YouTube sem compensação adequada.

A autoridade da concorrência da União Europeia anunciou esta terça-feira que está a analisar práticas do Google relacionadas com os seus serviços de inteligência artificial, nomeadamente os “Resumos por IA”, respostas sintetizadas que surgem em cima dos resultados tradicionais de pesquisa.

A Comissão Europeia iniciou uma investigação formal ao Google por suspeitas de que a empresa esteja a recorrer a conteúdos online de editores e a vídeos carregados no YouTube para treinar os seus modelos de inteligência artificial, sem autorização explícita nem remuneração justa.

Segundo Teresa Ribera, responsável pela pasta antitrust em Bruxelas, há indícios de que a Google possa estar a tirar partido da sua posição dominante no mercado dos motores de pesquisa para impor condições comerciais injustas a editores e criadores de conteúdo. Entre as preocupações está a possibilidade de estes não terem uma forma clara de impedir que o seu material seja utilizado para treinar os modelos de IA da empresa.

As mesmas dúvidas aplicam-se ao YouTube, onde milhões de vídeos carregados por utilizadores poderão também estar a ser incorporados nos sistemas de IA sem consentimento explícito.

“Este caso é mais um sinal do nosso compromisso em proteger a imprensa online e outros criadores, garantindo concorrência justa nos mercados emergentes de IA”, afirmou Ribera durante uma conferência de imprensa.

A investigação surge num momento de crescente escrutínio das grandes empresas tecnológicas. Na semana passada, a Comissão Europeia abriu igualmente um processo contra a Meta, alegando que a empresa poderá estar a limitar o acesso de rivais de IA à plataforma WhatsApp.

Se for considerado culpado de violar as regras de concorrência da UE, a Google poderá enfrentar uma multa de até 10% da sua receita anual global. A empresa começou a incluir publicidade nos seus “Resumos por IA” em maio do ano passado, recurso que já está disponível em mais de 100 países.

O caso teve origem numa queixa apresentada por um grupo de editores independentes em julho, que acusam a Google de beneficiar do seu conteúdo sem a devida compensação.

