Vírus da peste suína pode ter escapado de laboratório espanhol

Uma fuga acidental de um vírus de um laboratório pode estar na origem do surto de peste suína na zona de Barcelona. A possibilidade é admitida pelo presidente do governo da Catalunha, Salvador Illa, que ordenou uma investigação. As primeiras suspeitas apontavam que uma sandes abandonada com derivados de porco contaminados poderia estar na origem do surto, mas agora as autoridades espanholas admitem a possibilidade de uma fuga laboratorial.

Até agora, foram encontrados, pelo menos, 13 javalis mortos nas serras de Barcelona vítimas da peste suína. Cinco laboratórios espanhóis estão a ser inspecionados, mas o presidente da Catalunha, Salvador Illa, reforçou que esta é, apenas, uma hipótese para o regresso do vírus ao território espanhol. "Não podemos confirmar nada, mas também não podemos descartar nada", salientou. Um dos laboratórios é o Centro de Pesquisa em Saúde Animal (IRTA-CReSA), uma instituição de referência nesta área, a menos de um quilómetro do local onde foram encontrados os dois primeiros javalis mortos pela doença, na serra de Collserola, a 10 quilómetros do centro histórico de Barcelona.

Estes cientistas têm investigado o vírus e, apesar dos protocolos de segurança máxima, o espaço está agora na mira dos inspetores, já que a Espanha é o maior exportador europeu de carne de porco. A peste suína de Barcelona partilha o mesmo grupo genético da que circulou na Geórgia em 2007, frequentemente utilizada em experiências laboratoriais. Esse foco alastrou, por exemplo, para a Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. O Governo de Espanha decidiu esta terça-feira, por isso, decretar o estado de emergência para conter e mitigar os efeitos do surto de peste suína africana, segundo o jornal "El País". Após 30 anos desde o último contágio, o executivo já aprovou um pacote mínimo de 10 milhões destinado a apoiar as explorações do setor. As autoridades espanholas estão a controlar as zonas próximas à área infetada numa megaoperação, num raio de 20 quilómetros. As entradas para as florestas estão encerradas em 91 municípios na Catalunha. O presidente da região tem pedido aos populares para "não baixarem a guarda", cumprindo com as instruções e recomendações oficiais, como anunciou numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Já o conselheiro da Agricultura, Òscar Ordeig, afirmou que este combate é "uma maratona" para conter o foco o mais possível, acrescentando que os porcos encontrados nas redondezas cercadas estão a ser levados para matadouros. "Está em causa a economia, as empresas e o mundo rural", disse o conselheiro em conferência de imprensa. A peste suína africana é uma doença viral altamente contagiosa e, apesar de não ser um perigo para a saúde humana, pode arruinar a economia agrícola local. O tribunal de Cerdanyola vai, por isso, investigar a origem do surto para determinar se foi cometido um crime contra o ambiente.