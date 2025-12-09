Ouvir
Avião desaparecido

Voo MH370. Malaysia Airlines terá de indemnizar famílias de vítimas

09 dez, 2025 - 07:28 • Lusa

Embora o destino dos passageiros permaneça desconhecido, todos foram declarados legalmente mortos.

A+ / A-

Um tribunal chinês determinou que a Malaysia Airlines deve pagar uma indemnização de 2,9 milhões de yuan (cerca de 350 mil euros) a cada uma das famílias de oito passageiros desaparecidos no voo MH370, há mais de uma década.

O voo MH370 desapareceu em 2014 com 239 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, após descolar de Kuala Lumpur com destino a Pequim. Apesar de vários anos de buscas, continua por esclarecer o que aconteceu ao avião e aos seus ocupantes. A maioria dos passageiros era de nacionalidade chinesa, e os seus familiares têm mantido esforços contínuos para obter respostas.

A bordo do Boeing 777 viajavam 153 chineses, 50 malaios (12 faziam parte da tripulação), sete indonésios, seis australianos, cinco indianos, quatro franceses, três norte-americanos, dois neozelandeses, dois ucranianos, dois canadianos, dois iranianos, um russo, um neerlandês e um taiwanês.

O tribunal indicou ainda que 23 processos permanecem pendentes, enquanto em 47 casos as famílias chegaram a acordos extrajudiciais com a companhia aérea e desistiram das ações.

Inicialmente, a Malásia, a China e a Austrália realizaram uma busca conjunta em cerca de 120.000 quilómetros quadrados no Índico, mas encerraram as operações em janeiro de 2017, sem encontrar os destroços do avião.

Uma empresa contratada pelo Governo da Malásia, a Ocean Infinity, também tentou localizar o aparelho numa área de cerca de 100.000 quilómetros quadrados entre janeiro e junho de 2018, sem sucesso.

Na semana passada, Kuala Lumpur anunciou que a Ocean Infinity vai retomar as buscas pelo avião desaparecido a partir de 30 de dezembro.

MH370. Mais de dez anos depois, retomadas buscas pelo misterioso avião desaparecido

Acidente

MH370. Mais de dez anos depois, retomadas buscas pelo misterioso avião desaparecido

Trata-se do acidente de um avião desaparecido mais(...)

