Ucrânia

Zelensky admite eleições nos próximos dois a três meses

09 dez, 2025 - 19:14 • Ricardo Vieira, com Reuters

O Presidente ucraniano está disponível a convocar eleições se houver garantias de segurança.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu esta terça-feira a realização de eleições nos próximos dois a três meses.

Numa altura em que decorrem negociações de paz, intermediadas pelos Estados Unidos, Zelensky mostra-se disponível a convocar eleições, se houver garantias de segurança por parte dos aliados norte-americanos e europeus.

O líder ucraniano, em declarações aos jornalistas em Kiev após uma digressão diplomática por Londres, Bruxelas e Roma, vai pedir ao Parlamento a preparação de um quadro legislativo para permitir eleições durante a lei marcial que está em vigor.

Zelensky disse que sua equipa pretende reunir-se com os negociadores norte-americanos nas próximas duas semanas e adiantou que, ainda esta semana, haverá encontros entre europeus e enviados de Trump.

O Presidente ucraniano afirmou que os Estados Unidos comunicaram a Kiev que pretendem garantias de segurança “realistas”, no âmbito de qualquer acordo de paz apoiado por Washington.

Em declarações aos jornalistas, Zelensky acrescentou que Washington não chegou a ameaçar suspender o programa PURL de aquisição de armamento durante as conversações de paz.

A Ucrânia também está disponível para um cessar-fogo com a Rússia relativamente aos ataques contra infraestruturas energéticas, adiantou.

A declaração de Zelensky acontece numa altura em que a Ucrânia vai introduzir novas restrições ao consumo de energia e aumentar as exportações, devido à dificuldade em reparar as infraestruturas atacadas pela Rússia, disse esta terça-feira a primeira-ministra, Yulia Svyrydenko.

