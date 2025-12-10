​Assalto no hospital. 500 hóstias consagradas roubadas da capela

Cerca de 500 hóstias já consagradas foram roubadas da capela do Hospital Virgen de Puerto de Plasencia, em Espanha.

O caso aconteceu na semana passada, mas está a ser divulgado esta quarta-feira pela imprensa espanhola.

As autoridades religiosas denunciaram o roubo à Polícia Nacional, que abriu uma investigação, classificando-o como um delito menor.

De acordo com fontes policiais, as partículas terão sido roubadas em algum momento da manhã ou da tarde, sem que ninguém notasse sinais de arrombamento ou movimentos suspeitos.

O valor económico do furto estima-se em cerca de cinco euros, mas, dado o valor espiritual e simbólico, o ato provocou um forte mal-estar no hospital, que tem um caráter religioso e cuja capela é frequentada por pacientes e seus familiares.