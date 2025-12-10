Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 10 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

​Assalto no hospital. 500 hóstias consagradas roubadas da capela

10 dez, 2025 - 15:08 • Cristina Nascimento

Roubo aconteceu em Espanha, no Hospital Virgen de Puerto de Plasencia.

A+ / A-

Cerca de 500 hóstias já consagradas foram roubadas da capela do Hospital Virgen de Puerto de Plasencia, em Espanha.

O caso aconteceu na semana passada, mas está a ser divulgado esta quarta-feira pela imprensa espanhola.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As autoridades religiosas denunciaram o roubo à Polícia Nacional, que abriu uma investigação, classificando-o como um delito menor.

De acordo com fontes policiais, as partículas terão sido roubadas em algum momento da manhã ou da tarde, sem que ninguém notasse sinais de arrombamento ou movimentos suspeitos.

O valor económico do furto estima-se em cerca de cinco euros, mas, dado o valor espiritual e simbólico, o ato provocou um forte mal-estar no hospital, que tem um caráter religioso e cuja capela é frequentada por pacientes e seus familiares.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 10 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975