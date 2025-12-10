Corina Machado não vai a Oslo. Nobel da Paz será entregue à filha

10 dez, 2025 - 07:26 • Olímpia Mairos com Lusa
O Comité Nobel norueguês reconheceu em 2025 a opositora venezuelana María Corina Machado pela sua “defesa inabalável dos direitos democráticos do povo venezuelano” e pela “luta para conseguir uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”.
A cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Paz realiza-se esta quarta-feira, em Oslo, mas a distinção não será recebida pela própria laureada. Em seu lugar, subirá ao palco a sua filha, Ana Corina Sosa.
“Infelizmente, ela não está na Noruega neste momento. Não estará no palco da Câmara Municipal de Oslo às 13h00, quando a cerimónia começar”, explicou Kristian Berg Harpviken, diretor do Instituto Nobel Norueguês, em declarações à NRK.
Vivendo na clandestinidade, María Corina Machado permanece na Venezuela, país mergulhado em tensões diplomáticas com os Estados Unidos. A situação agravou-se após o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar o encerramento do espaço aéreo venezuelano, o que levou à suspensão de grande parte dos voos internacionais.
O Nobel da Paz foi atribuído a Machado “enquanto líder do movimento pela democracia na Venezuela”. Contudo, por ter apoiado publicamente a vitória do opositor Edmundo González nas eleições presidenciais de julho de 2024, tornou-se alvo do regime de Nicolás Maduro.
Em outubro, a opositora afirmou a um jornal norueguês que apenas viajaria para Oslo quando a Venezuela estivesse “livre”, acrescentando que, enquanto Maduro se mantiver no poder, não pode sair do local onde se encontra “por motivos de segurança”.
Posteriormente, anunciou a sua intenção de participar na cerimónia e chegou a marcar uma conferência de imprensa para terça-feira — o que seria a sua primeira aparição pública desde janeiro. No entanto, o evento foi primeiro adiado e depois cancelado, sem explicações do Comité Nobel.
A deslocação da ativista tornou-se ainda mais difícil depois de várias companhias aéreas internacionais — entre elas a TAP — terem suspendido voos para a região, na sequência de alertas das autoridades norte-americanas sobre os riscos de sobrevoar o espaço aéreo das Caraíbas devido à presença militar de Washington.
Mesmo ausente, María Corina Machado conta com representantes em Oslo: a mãe Corina Parisca, a irmã Clara Machado e a filha Ana Corina Sosa. Também marcarão presença o opositor Edmundo González Urrutia, atualmente exilado em Espanha, e os presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguai) e José Raúl Mulino (Panamá).
A presença destes líderes latino-americanos foi alvo de críticas do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), que os classificou como “vagabundos” e “proxenetas”. A congressista republicana Maria Elvira Salazar, dos Estados Unidos, também confirmou a sua participação na cerimónia.
O anúncio do prémio, feito a 10 de outubro, destacou o “trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e a sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”.
O porta-voz do Comité Nobel sublinhou tratar-se de “uma mulher que mantém a chama da democracia acesa no meio da crescente escuridão”, descrevendo-a como “uma corajosa e empenhada defensora da paz”.
Fundadora da Súmate, organização dedicada ao fortalecimento da democracia, Machado tem defendido “eleições livres e justas há mais de 20 anos”. Numa das suas declarações mais conhecidas, recordada pelo Comité, afirmou: “Foi uma escolha de votos em vez de balas”.