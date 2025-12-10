Corina Machado não vai a Oslo. Nobel da Paz será entregue à filha

O Comité Nobel norueguês reconheceu em 2025 a opositora venezuelana María Corina Machado pela sua “defesa inabalável dos direitos democráticos do povo venezuelano” e pela “luta para conseguir uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”.

A cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Paz realiza-se esta quarta-feira, em Oslo, mas a distinção não será recebida pela própria laureada. Em seu lugar, subirá ao palco a sua filha, Ana Corina Sosa.

“Infelizmente, ela não está na Noruega neste momento. Não estará no palco da Câmara Municipal de Oslo às 13h00, quando a cerimónia começar”, explicou Kristian Berg Harpviken, diretor do Instituto Nobel Norueguês, em declarações à NRK.

Vivendo na clandestinidade, María Corina Machado permanece na Venezuela, país mergulhado em tensões diplomáticas com os Estados Unidos. A situação agravou-se após o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar o encerramento do espaço aéreo venezuelano, o que levou à suspensão de grande parte dos voos internacionais.

O Nobel da Paz foi atribuído a Machado “enquanto líder do movimento pela democracia na Venezuela”. Contudo, por ter apoiado publicamente a vitória do opositor Edmundo González nas eleições presidenciais de julho de 2024, tornou-se alvo do regime de Nicolás Maduro.

Em outubro, a opositora afirmou a um jornal norueguês que apenas viajaria para Oslo quando a Venezuela estivesse “livre”, acrescentando que, enquanto Maduro se mantiver no poder, não pode sair do local onde se encontra “por motivos de segurança”.

Posteriormente, anunciou a sua intenção de participar na cerimónia e chegou a marcar uma conferência de imprensa para terça-feira — o que seria a sua primeira aparição pública desde janeiro. No entanto, o evento foi primeiro adiado e depois cancelado, sem explicações do Comité Nobel.