Dador de esperma com gene de cancro raro coloca 197 crianças em risco

Pelo menos 197 crianças estão em risco de desenvolver cancro, já que foram concebidas com o material genético de um dador de esperma que, sem saber, era portador de uma mutação genética rara, avançou esta quarta-feira o jornal britânico "The Guardian", envolvido numa grande investigação europeia.

Antes de o banco de esperma dinamarquês descobrir a doença, enviou o material genético para 14 países. O homem aparentava ser saudável e foi dador durante cerca de 17 anos, já que passava em todos os exames de rotina.

Algumas crianças já morreram e as que estão vivas vão dificilmente resistir à doença herdada pelo dador dinamarquês.

Os investigadores e autoridades de saúde dos países afetados estão agora preocupados em encontrar todas as crianças concebidas com este esperma.

Albânia, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Geórgia, Grécia, Irlanda, Islândia, Hungria, Kosovo, Macedónia, Polónia e Sérvia são os países implicados, confirmou o jornal dinamarquês "DR", autor da reportagem.

As primeiras dúvidas começaram em meados de abril de 2020. O "European Sperm Bank", um dos maiores bancos de esperma do mundo, recebeu a informação de que uma criança concebida com esta doação tinha sido diagnosticada com cancro.

O laboratório testou uma amostra do dador, mas, como não identificou nenhum problema, retomou a venda do material genético por toda a Europa. Nos últimos 20 anos, a empresa contribuiu para o nascimento de, pelo menos, 70 mil crianças em todo o mundo.

Contudo, confirmou-se uma nova denúncia em 2023 e as células escondiam, afinal, uma mutação no gene TP53, o conhecido "guardião do ADN" que pode desvirtuar o organismo a identificar tumores malignos.

Após ser descoberto o defeito genético não detetável pelos testes genéticos usados na altura, o uso de esperma do dador foi bloqueado, mas, entre 2006 e 2022, as doações foram distribuídas por 67 clínicas.

Só na Dinamarca nasceram 99 crianças a partir deste esperma, mais de metade com nacionalidade dinamarquesa.

Até à data, não existe qualquer regulamento ou legislação internacional que defina um limite de filhos que o dador possa ajudar a gerar para além das fronteiras nacionais.