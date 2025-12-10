Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 10 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Europa

Dador de esperma com gene de cancro raro coloca 197 crianças em risco

10 dez, 2025 - 18:28 • Catarina Magalhães

Durante 17 anos, o dador vendeu esperma sem saber que era portador de uma mutação genética rara. As autoridades de saúde de 14 países estão agora preocupadas em encontrar todas as crianças concebidas com este esperma.

A+ / A-

Pelo menos 197 crianças estão em risco de desenvolver cancro, já que foram concebidas com o material genético de um dador de esperma que, sem saber, era portador de uma mutação genética rara, avançou esta quarta-feira o jornal britânico "The Guardian", envolvido numa grande investigação europeia.

Antes de o banco de esperma dinamarquês descobrir a doença, enviou o material genético para 14 países. O homem aparentava ser saudável e foi dador durante cerca de 17 anos, já que passava em todos os exames de rotina.

Algumas crianças já morreram e as que estão vivas vão dificilmente resistir à doença herdada pelo dador dinamarquês.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os investigadores e autoridades de saúde dos países afetados estão agora preocupados em encontrar todas as crianças concebidas com este esperma.

Albânia, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Geórgia, Grécia, Irlanda, Islândia, Hungria, Kosovo, Macedónia, Polónia e Sérvia são os países implicados, confirmou o jornal dinamarquês "DR", autor da reportagem.

As primeiras dúvidas começaram em meados de abril de 2020. O "European Sperm Bank", um dos maiores bancos de esperma do mundo, recebeu a informação de que uma criança concebida com esta doação tinha sido diagnosticada com cancro.

O laboratório testou uma amostra do dador, mas, como não identificou nenhum problema, retomou a venda do material genético por toda a Europa. Nos últimos 20 anos, a empresa contribuiu para o nascimento de, pelo menos, 70 mil crianças em todo o mundo.

Contudo, confirmou-se uma nova denúncia em 2023 e as células escondiam, afinal, uma mutação no gene TP53, o conhecido "guardião do ADN" que pode desvirtuar o organismo a identificar tumores malignos.

Após ser descoberto o defeito genético não detetável pelos testes genéticos usados na altura, o uso de esperma do dador foi bloqueado, mas, entre 2006 e 2022, as doações foram distribuídas por 67 clínicas.

Só na Dinamarca nasceram 99 crianças a partir deste esperma, mais de metade com nacionalidade dinamarquesa.

Até à data, não existe qualquer regulamento ou legislação internacional que defina um limite de filhos que o dador possa ajudar a gerar para além das fronteiras nacionais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 10 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975