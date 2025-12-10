​Das pizzas ao ossobuco. Cozinha italiana distinguida pela UNESCO

A UNESCO aprovou esta quarta-feira a inclusão da cozinha italiana na lista do património cultural da humanidade.

A cozinha italiana passa a integrar a lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade, sendo a primeira gastronomia do mundo a ser reconhecida na sua totalidade.

A decisão foi tomada por unanimidade nesta quarta-feira, numa reunião em Nova Deli, pelo Comité Intergovernamental da UNESCO que considerou a gastronomia italiana uma "mistura cultural e social de tradições culinárias", "uma forma de cuidar de si próprio e dos outros, de exprimir o amor e de redescobrir as próprias raízes culturais, oferecendo às comunidades um meio para partilhar a sua história e descrever o mundo que as rodeia".

Para comemorar o acontecimento, na noite de quarta-feira vai realizar-se um espetáculo de luz e som no Coliseu, em Roma.

A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni também já se pronunciou, considerando que “a cozinha italiana é a mais formidável embaixadora” do país.

Segundo a agência Reuters, a indústria estima que este reconhecimento da UNESCO pode promover um aumento do turismo até 8% em dois anos, o que pode representar mais 18 milhões de euros em pernoitas.