Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 10 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Das pizzas ao ossobuco. Cozinha italiana distinguida pela UNESCO

10 dez, 2025 - 17:15 • Cristina Nascimento com Reuters

Decisão foi tomada por unanimidade. UNESCO considerou a gastronomia italiana uma "mistura cultural e social de tradições culinárias", "uma forma de cuidar de si próprio e dos outros, de exprimir o amor e de redescobrir as próprias raízes culturais".

A+ / A-

A UNESCO aprovou esta quarta-feira a inclusão da cozinha italiana na lista do património cultural da humanidade.

A cozinha italiana passa a integrar a lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade, sendo a primeira gastronomia do mundo a ser reconhecida na sua totalidade.

A decisão foi tomada por unanimidade nesta quarta-feira, numa reunião em Nova Deli, pelo Comité Intergovernamental da UNESCO que considerou a gastronomia italiana uma "mistura cultural e social de tradições culinárias", "uma forma de cuidar de si próprio e dos outros, de exprimir o amor e de redescobrir as próprias raízes culturais, oferecendo às comunidades um meio para partilhar a sua história e descrever o mundo que as rodeia".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para comemorar o acontecimento, na noite de quarta-feira vai realizar-se um espetáculo de luz e som no Coliseu, em Roma.

A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni também já se pronunciou, considerando que “a cozinha italiana é a mais formidável embaixadora” do país.

Segundo a agência Reuters, a indústria estima que este reconhecimento da UNESCO pode promover um aumento do turismo até 8% em dois anos, o que pode representar mais 18 milhões de euros em pernoitas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 10 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975